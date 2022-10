Restaurantketen Thai Café voert energiesupplement van 1 euro per klant in

"Wie in één van onze restaurants plaatsneemt aan tafel, zal daar een kaartje vinden met een woordje uitleg", vertelt Hans Roels van Thai Café aan radio2 in Vlaams-Brabant en Brussel. "Daar staat de boodschap op dat we door de energiecrisis verplicht zijn om per klant 1 euro energiesupplement te vragen, bovenop de kostprijs van de gerechten."

Roels legt uit hoe ze aan dat bedrag zijn gekomen: "De maandelijkse energierekening voor al onze restaurants is met 100.000 euro gestegen. Per maand ontvangen we ongeveer 100.000 klanten. Als we elke klant dus 1 euro laten bijbetalen, kunnen we die prijsstijging dus dekken. We blijven tegelijk dezelfde kwantiteit en kwaliteit aan onze klanten aanbieden."