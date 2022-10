Nu Jeroen Meus en Gert Verhulst afscheid moeten nemen van hun hond: "Rouwverlof na dood van huisdier kan goed idee zijn"

"Een huisdier verliezen doet iets met een mens. Heel eenzame mensen hebben vaak alleen maar dat dier als gezelschap of relatie in hun leven. Als zij sterven, verliezen ze een belangrijk stuk van hun leven", legt Vertommen uit aan HLN. "Voor sommige mensen kan dat echt een heel ingrijpende gebeurtenis zijn. Toch wil de rouwconsulente het verlies van een kat of hond niet vergelijken met het overlijden van een menselijke vriend of familielid. "Die vergelijking gaat natuurlijk nooit op. Maar toch doet het bij veel mensen pijn. In een mooie samenleving gaan we zorgzaam om met de meest kwetsbaren. Als je het verdriet erkent van mensen die een huisdier verliezen, moet je ook de zorg erkennen die die mensen mogelijk nodig hebben. Ik vind het evident dat een dokter of therapeut in zo'n geval kan beslissen om een paar dagen rouwverlof in te lassen", vertelt ze aan Radio2.