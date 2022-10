Brusselse daklozenorganisatie Samusocial zoekt dringend personeel voor winteropvang: "Grootste moeite om geschikte mensen te vinden"

Concreet is Samusocial op zoek naar tien extra verpleegkundigen voor de dagelijkse werking en, afhankelijk van de opvangcapaciteit die voorhanden is, naar 50 tot 100 nieuwe medewerkers. Het gaat vooral om verpleegkundigen, zorgassistenten en maatschappelijk werkers. Maar er is ook nood aan polyvalente werknemers, onthaalmedewerkers, schoonmaakpersoneel, nachtwakers of keukenbedienden.