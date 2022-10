Shoppingcenter Wijnegem - Shop Eat Enjoy heeft 120 vacatures en houdt jobbeurs

"Als je hier wil werken, vind je wel iets", zegt Katrien Geysen, general manager. "Onze vacatures gaan van shopmanagers, flexi-medewerkers, verkopers, koks, tot schoonmaakpersoneel. Er verdwijnen soms winkels maar er komen ook altijd altijd zaken bij en die zoeken natuurlijk personeel." De jobbeurs is een soort speeddating. "Er zijn 30 winkels die vacatures hebben. We brengen ze allemaal samen in één ruimte. Je kan van tafel tot tafel gaan, jezelf voorstellen en kijken of er een match is met het bedrijf. Sommige bedrijven gaan meteen aanwerven, bij anderen volgt er nog een tweede gesprek."