SPOILER ALERT - 18 deelnames (of niet): heeft Bart Cannaerts het "Slimste mens"-record van Ella Leyers geëvenaard?

In een eerste reactie na het finalespel noemt Cannaerts zijn verlies "een minibeetje spijtig", al benadrukt hij ook dat hij "helemaal voldaan is". "Toen ik zag dat ik nog twee antwoorden moest geven, dacht ik "hela hola, het zou wel eens kunnen gebeuren voor mij". Je weet vaker wél twee trefwoorden dan niet. Tot er iets komt waar je helemaal niéts over weet. (lacht)"

"Ik heb sowieso de tactische fout gemaakt om te stoppen op zes seconden, en me niet te laten zakken tot één seconde, zodat Olga dat ook zou moeten doen, als zij het antwoord ook niet zou weten. Dus ik was in dat opzicht blij dat zij het kon afmaken. Olga wist het, ik niet: zo simpel is het", vertelt Cannaerts twee weken na de opnames van de bewuste aflevering.

"Ik ben vooral dankbaar voor die 17 deelnames, omdat ik zo graag quiz. Naarmate je langer in het programma zit, begint dat record gaandeweg mee te spelen. Het was leuk geweest, maar ik ben minder teleurgesteld dan ik had verwacht. Tien jaar geleden was mijn exit véél dramatischer: ik had me toen laten zakken, en ik slaagde er daarna niet in om één juist antwoord te geven."