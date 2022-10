Oude watertoren in Oostende plechtig geopend na restauratie, nieuwe thuis voor speleologieclub

De speleoclub in Oostende bestaat al 34 jaar en is met 70 leden één van de grootste van het land. "We werden door de stad nauw betrokken bij de uitwerking van dit unieke parcours", vertelt de voorzitter van Speleo Cascade, Dirk Deroo. "We zijn erg blij dat we hier de nodige technieken kunnen aanleren om grote grottencomplexen te doorkruisen. Bovendien kunnen we zelf ook extra koorden hangen, dat is een meerwaarde voor meer geoefende speleologen."