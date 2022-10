Burgemeester Jette roept op tot kalmte na sabotage van verkeersfilter

Schepen van Mobiliteit De Swaef blijft even voorzichtig. “De socio-economische context is vandaag niet van die aard dat we vlug vooruit kunnen gaan. Het is logisch dat we onze tijd nemen”, zegt zij over de lopende verkeersplannen. Dinsdag zit het schepencollege van Jette nog eens samen om die plannen verder te bespreken.