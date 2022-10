Jongen van 15 koopt met vals geld 500 euro aan zuipkaarten op KLJ-fuif in Beerst

De KLJ van Beerst-Keiem-Leke organiseerde afgelopen weekend al voor de 21e keer de "W'en Dust Party", in een loods in de Wijnendalestraat in Beerst. Op de fuif kon je voor 20 euro een zuipkaart kopen. Na een tijdje viel het een leidster op dat twee jongens telkens een zuipkaart kochten en betaalden met een briefje van 50 euro.

Na amper twintig minuten kwamen ze terug, met opnieuw een briefje van 50 euro en dus niet met het wisselgeld dat ze kregen. De leidster bekeek de briefjes van dichterbij en zag dat er in kleine letters opstond: "This is not legal money". De leidster verwittigde de politie en die sprak de jongens aan. Die vertelden dat ze in opdracht werkten van een andere jongen.

De politie kon de echte dader snel te pakken krijgen. Het gaat om een jongen van 15 uit Kortemark. Hij zou tot 1.700 euro vals geld bij zich gehad hebben. Na het verhoor mocht hij terug naar huis. Het parket beslist nu wat er met de jongen zal gebeuren.

Hoofdleider Corneel David is in ieder geval blij dat de leidster zo alert was. "Als we dit pas nadien hadden gezien, hadden we wellicht zèlf problemen gekregen bij de bank", vertelt hij. De KLJ deed nog dezelfde avond een controle van de kassa. "Daarin zaten tien valse briefjes van 50 euro. Daardoor zijn we al een flink deel van onze winst kwijt." De KLJ wacht nu het onderzoek van de politie af om het geld te kunnen recupereren.