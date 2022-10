200 reizigers zitten uur vast op trein in Merelbeke na aanrijding met ree

Een aanrijding van een ree is niet zo uitzonderlijk, zo blijkt uit cijfers van Infrabel. De spoornetbeheerder registreerde in 2021 gemiddeld bijna anderhalf uur vertraging per dag als gevolg van dieren op of rond de sporen.

In 2021 werden zestig dieren door een trein aangereden op het Belgische spoor en waren er 144 meldingen van dieren in de buurt van het spoor, waarbij het risico bestond dat ze op de sporen zouden gaan lopen en aangereden worden. De top vijf van die meldingen bestond uit koeien (28), schapen (28), reeën (15), honden (13) en paarden (12).