UHasselt bouwt mee aan eerste Europese netwerk van kwantumcomputers

De nieuwe kwantumcomputers zullen geïntegreerd worden in een netwerk van al 6 bestaande supercomputers op verschillende plaatsen in Europa. “Deze kwantumcomputers kunnen een echte gamechanger worden op vlak van onderzoek en innovatie in Europa”, zegt prof. Milos Nesladek van de UHasselt. “Met de huidige supercomputers zijn bepaalde complexe berekeningen niet uitvoerbaar, of het zou te lang duren om die berekeningen te maken.”