VAB wil dat standaard rijbewijs uitgaat van automatische versnellingsbak

Vandaag is het standaard rijbewijs er een voor handgeschakelde wagens. Wie haar of zijn rijexamen aflegt met een auto met automatische versnellingsbak, krijgt een beperking in haar of zijn rijbewijs. Wie die beperking weg wil, moet opnieuw hetzelfde rijexamen afleggen, maar dan met een auto met handgeschakelde versnellingsbak.

VAB pleit voor een andere logica, waarbij de opleiding altijd uitgaat van een automatische versnellingsbak. Wie na het behalen van haar of zijn rijbewijs alsnog wil leren rijden met een verouderd versnellingssysteem, zou dat volgens VAB kunnen leren in 4 extra lessen (8 lesuren) bij een erkende rijschool.

"Je zou dan geen tweede keer praktijkexamen moeten afleggen", stelt CEO Geert Markey van VAB voor. "We willen een oproep doen aan de federale regelgever om het onderscheid tussen rijbewijzen automatisch/handgeschakeld op te heffen."

VAB kondigde eerder aan dat het tegen 2026 de helft van haar wagenpark, zowat 260 voertuigen, wil elektrificeren.