Huis in Beerst vol rook door aangebrande pizza, slapende man (30) op tijd gered

Het was de buurman die de rook bij z'n buur in de Nieuwstraat in Beerst opmerkte. Toen hij 's nachts na een feestje thuiskwam, hoorde hij bij zijn buurman het brandalarm afgaan. Omdat er geen reactie kwam, belde hij de politie.

De politie klom over de omheining en kon zo via de achtertuin bij het huis. Door het raam zagen ze de 30-jarige man liggen in de zetel, terwijl de hele woonkamer vol rook hing. De politie kon makkelijk naar binnen via de openstaande achterdeur en zag al snel dat de rook uit de keuken kwam. In de oven zat een zwartgeblakerde pizza die voor flink wat rook zorgde.

De politie had wat moeite om de man wakker te maken. Hij was zich van geen kwaad bewust. Hij zei dat hij de pizza in de oven had gestoken omdat hij nog honger had, maar dat hij in slaap moet gevallen zijn. Hij kwam er goed van af. Hij moest niet naar het ziekenhuis en na het ventileren van de woning was alles weer veilig.