Verschillende Mechelse gezinnen die alternatieven voor de wagen hebben uitgetest, willen geen auto meer

"We hebben met elke deelnemer gepraat over hun mobiliteitsgedrag en zo bekeken welke alternatieven voor hen het meest geschikt waren", zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (Open Vld). "We proberen ook op andere manieren mensen te overtuigen om hun auto aan de kant te laten staan. Zo was er een actie voor iedereen die naar of binnen Mechelen verhuisde en gratis alternatieven voor de wagen konden uittesten. We zien bij de verschillende initiatieven dat er ook achteraf nog een effect is. Buren praten met elkaar en overtuigen elkaar dat er betere manieren zijn om je te verplaatsen. We zien zelfs maanden nadien dat de golf zich nog voortzet. Als we dat zouden kunnen realiseren in alle wijken, dan zouden we in een aantal jaren tijd echt wel een grote verandering zien."