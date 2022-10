Vijf uur nodig om zeug van 200 kg uit beerput te redden in Tienen

De zeug was afgelopen weekend in een beerput in een schuur terecht gekomen. Om het dier te kunnen redden, rukte de brandweer uit met een haakarmvoertuig. Dat is een type vrachtwagen met daaraan een haak en hijsbanden. Er moest ook een opening in het dak gemaakt worden. Na vijf uur zwoegen konden de hulpverleners het varken van meer dan 200 kilogram op het droge brengen.

De interventie leek misschien onschuldig, maar dat is het niet, laat de Hulpverleningszone Oost weten: "Een interventie aan een beerput kan gevaarlijk zijn, want er kunnen gassen vrijkomen waardoor je bewusteloos kan raken. Daarom droegen de hulpverleners ook adembescherming. Bovendien kunnen dieren die angstig zijn, onvoorspelbaar reageren."