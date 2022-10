VRT moet Bart De Pauw geen schadevergoeding betalen: rechter veegt miljoenenclaim van tv-maker van tafel 

Over de onmiddellijke beëindiging van het VRT-contract met De Pauw in 2017 zegt de rechtbank dat die beslissing terecht was. De rechter vindt dat er voldoende bewijs is dat de gedragingen van De Pauw in de professionele sfeer "een volkomen onaanvaardbare vorm van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag" vormen. Wanneer de VRT welke informatie had over de gedragingen van De Pauw, is daarbij trouwens niet van belang, stelt de rechter (lees: ook feiten die nadien aan het licht zijn gekomen, kunnen worden meegenomen als argument).