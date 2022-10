Voorbereidingswerken nieuw jeugd- en sportcentrum in Nieuwpoort van start

De volgende twee weken gaan de afbraakwerken van het oude sport- en jeugdcomplex verder om het terrein bouwklaar te maken voor de bouw van een nieuw centrum. Naast de diensten van de stad zelf zullen in het nieuwe jeugd- en sportcentrum nog jeugdhuis Sortie, het speelplein, kinderopvang De Panger en de techniekacademie hun definitieve stek vinden. “Maar intussen moet hun werking gegarandeerd blijven”, vertelt Schepen van Jeugd en Sport Bert Gunst (CD&V). “Al die diensten zullen de volgende twee jaar de voetbalkantine delen met het voetbal. Voor jeudhuis De Sortie hebben we een chalet gehuurd naast de voetbalkantine. De locatie kunnen ze met een eigen budget inrichten en er activiteiten organiseren.”

Het nieuwe jeugd-en sportcomplex krijgt ook een sporthal met drie volledige terreinen. “Het is de eerste keer dat de stad over een volledige sporthal zal kunnen beschikken”, vult Gunst aan. “Ik hoop dat we eindelijk een zaalvoetbalcompetitie kunnen aantrekken of terug een volleybalcompetitie, die er vroeger weliswaar was maar ondertussen verdwenen is."