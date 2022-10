Praten over kansarmoede op school: inspiratieavond 

Kansarmoede is het centrale thema van De Warmste Week 2022, de jaarlijkse solidariteitsactie van VRT. Het is een onderwerp dat de samenleving beroert, ook het onderwijs. Kansarme kinderen hebben het vaak lastig op de schoolbanken. Ze zijn het slachtoffer van dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen. Daarnaast hebben ze meer stress, worden ze uitgesloten of gepest en zijn ze vatbaarder voor schooluitval en het watervalsysteem.

Daarom vlamt het onderwijs mee tegen kansarmoede en sociale uitsluiting met een boeiende en gratis inspiratieavond. Bedoeling is om dit gevoelige thema bespreekbaar te maken op school en in de klas. Laat je als onderwijsprofessional inspireren door prikkelende lezingen, getuigenissen en workshops die de drie niveaus binnen het onderwijs behandelen: leerlingen, leerkrachten en het beleid. In ruil voor een vrije bijdrage is er verse 'soep op de stoep'.

De inspiratieavond is maar één van de acties rond kansarmoede die voor het onderwijs worden georganiseerd. Er wordt ook gesleuteld aan explainers van KLAAR over het thema kansarmoede, die nauw aansluiten bij bestaand lesmateriaal van de partners.

Schrijf je hier in!