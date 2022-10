Waarom Vladimir Poetin Kiev eerst nauwelijks in het vizier nam (en nu toch toeslaat in het hart van de stad)

Toch is het volgens Smeets ook een teken dat Poetin ten einde raad is. "Kiev is in zijn ogen de bakermat van de Russische-orthodoxe kerk", zegt hij. "Het is daar waar het Russische volk gekerstend werd tot het christendom. Kiev is altijd het geestelijke centrum geweest. Dat hij nu net daar zijn raketten laat neerkomen, zegt iets over de wanhoop waar hij inzit. Hij is zijn eigen bakermat aan het vernietigen."