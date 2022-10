Na "spoofing"-verhaal waarbij Chantal 100.000 euro zag verdwijnen: wat kan of moet jouw bank doen om oplichting tegen te gaan? 

"Die oproep van de staatssecretaris hebben we vorig jaar meteen in handen genomen", zegt Isabelle Marchand van Febelfin. "We hebben dus wel degelijk inspanningen geleverd, want vandaag is 90 procent van de banken 24u/24u bereikbaar, dan hebben we het over de grootbanken en de middelgrote banken. Ook kan je op de website van Cardstop zien hoe je banken altijd kunt bereiken." Dat nog niet álle banken die 24u-bereikbaarheid hebben, wijt Marchand aan operationele kwesties.