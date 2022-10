Wegherstelling in Eeklo stuit op kritiek bij inwoners: "Betalen we daar belastingen voor?"

"Het is de bedoeling om de kasseien later te recupereren", legt schepen Marc Windey (SMS) uit. "Daarom konden we er nog geen volledige asfaltlaag over gieten. We moeten vandaag ook voorzichtig zijn met wat we doen. De riolering onder de Kaaistraat zit echt helemaal kapot. Als we daar met zware machines op werken, bestaat de kans dat alles breekt."

Volgens de schepen kadert de herstelling in een groter geheel van herstellingswerkzaamheden. Pas later wordt de Kaaistraat grondig opgesmukt. "We gaan eerst de oude rijkswachtkazerne slopen en dat terrein saneren. Dan pas gaan we de Kaaistraat volledig vernieuwen. Omgekeerd zou al te gek zijn. We hebben nu geprobeerd om de grootste putten in het wegdek van de Kaaistraat te vullen."