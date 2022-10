Wintergloed 2022 in Brugge: minder, maar grotere lichtinstallaties en een korter parcours

Er zullen dit jaar minder lichtinstallaties te bewonderen zijn tijdens Wintergloed, de lichtbelevingswandeling in Brugge. In totaal zullen er acht lichtkunstwerken te zien zijn, in plaats van veertien. Het parcours wordt ook ingekort. Zo'n 2,4 in plaats van vier kilometer. "Daardoor hoeven we minder straatverlichting aan te steken tussen de verschillende installaties", klinkt het bij schepen Franky Demon (CD&V)