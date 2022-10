Wit-Rusland gaat met Rusland gezamenlijke strijdmacht ontplooien

Loekasjenko beschuldigt Oekraïne ervan een aanval voor te bereiden op Wit-Rusland. "Gisteren zijn we via niet-officiële kanalen gewaarschuwd voor een aanval in voorbereiding vanuit het Oekraïense grondgebied op Wit-Rusland", zegt hij aan het staatspersagentschap Belta. Loekasjenko had het over een "Krimbrug nummer 2", een verwijzing naar de brug tussen Rusland en het geannexeerde schiereiland de Krim die afgelopen weekend werd beschadigd door een explosie.