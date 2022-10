Hagelandse gemeenten krijgen geld van Europa voor plattelandsprojecten: "Platteland leefbaarder maken"

In Zoutleeuw worden de Europese subsidies gebruikt voor de verdere uitbouw van het bezoekerscentrum in het historische stadhuis. "We gaan er aandacht hebben voor de hele Getestreek", zegt schepen Carl Kempeneers (CD&V). "Van hieruit willen we bezoekers doorverwijzen naar de bezienswaardigheden in de andere gemeenten van de Getestreek. We vertellen bijvoorbeeld iets over het Romeinse verleden in Tienen waarbij we dan ook reclame maken voor een wandeling naar Tienen."