Aalter gaat openbare verlichting 's avonds en 's nachts niet doven om energie te besparen

Op verschillende plaatsen wordt 's avonds en 's nachts de openbare verlichting gedoofd. Om energie te besparen. Maar niet in Aalter. Daarover is burgemeester Pieter De Crem duidelijk: "Veiligheid is minstens even belangrijk als het doven van openbare verlichting."

Dus blijven de lichten aan. Zowel tijdens de week als in het weekend. De Crem wijst niemand met de vinger, maar begrijpt het beleid van andere collega's niet. "Ik begrijp niet goed dat men om de 4 dagen in een kadans komt waarbij men de lichten aandoet en dan weer dooft. En dan weer verandert in het weekend omdat er dan meer verkeer is of er meer feestelijkheden zijn. Ik vind dat loze argumenten." Voor De Crem mag het duidelijk zijn: wanneer het om de verkeersveiligheid gaat, zal er verlichting zijn, 7 dagen op 7.