Brandweer bevrijdt bestuurster uit auto na botsing met tractor in Turnhout

Het ongeval gebeurde vanochtend vroeg op het kruispunt van de Parklaan (R13) en de Graatakker in Turnhout. Een auto botste met een tractor met aanhangwagen. De bestuurster van de auto moest door de brandweer worden bevrijd. Die knipte het dak van de auto open. De bestuurster was nog bij bewustzijn. Ze is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd.