Auto crasht tegen winkel op Grote Markt in Ieper:  twee inzittenden slaan op de vlucht

In de wagen zaten twee vrienden van achttien uit Ieper. Ze sloegen op de vlucht, maar werden later gevonden. De passagier zat in de spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis met een breuk ter hoogte van de pols en verwittigde zèlf de politie. De bestuurder had de fiets geleend van zijn vriend en was daarmee naar zijn moeder in Boezinge gereden. Daar trof de politie hem 's nachts aan.

De bestuurder had geen rijbewijs en had stiekem de auto van zijn zus meegenomen voor een nachtelijke rit met zijn vriend in Ieper en Heuvelland. Wellicht is hij door overdreven snelheid de controle verloren.