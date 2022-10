Beerschotsupporter die met vuurwerk gooide, veroordeeld tot gevangenisstraf, stadionverbod en boete

Vandaag sprak de correctionale rechtbank in Antwerpen zich uit over de feiten. Ze veroordeelde de man voor poging tot brandstichting en bedreigingen tot twee jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Hij mag 5 jaar lang geen voetbalstadion meer binnen, en moet ook een boete van 1.200 euro betalen. Daarnaast moet hij aan voetbalclub Beerschot 8.000 euro schadevergoeding betalen. Dat is een pak minder dan de 254.000 euro die de club had geëist, als compensatie voor de twee wedstrijden die ze achter gesloten deuren had moeten spelen. Volgens zijn advocaat was de actie van de man niet de enige die tot de straf voor Beerschot had geleid, en was hij dus niet alleen verantwoordelijk voor de schade. De man gaat niet in beroep tegen zijn straf: "Hij hoopt dat er met deze uitspraak een einde komt aan deze zaak, zodat hij weer vooruit kan. En dus zal hij deze straf aanvaarden."