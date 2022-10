Betaling op je bankafschrift doet geen belletje rinkelen? "De inspecteur" zocht uit hoe het komt dat transacties en rekeningen vaak onherkenbaar zijn

Radio2-luisteraar Veerle Decoutere is een van de consumenten die er zich vragen bij stelt. "Ik zag de naam "Oostende" in mijn bankapp, geen idee waar ik dat geld heb uitgegeven. Ik ben niet in Oostende geweest, maar na onderzoek blijkt het een kerstwinkel te zijn op de Meir in Antwerpen."