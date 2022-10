Brandweer oefent met klimteam op attracties van Bobbejaanland: "Dankbaar voor deze kans"

Wie vandaag een dagje Bobbejaanland gepland had, zal voor een gesloten poort staan. Brandweer zone Kempen houdt er vandaag met haar klimteam een oefening. Er zal op vier verschillende attracties geoefend worden. "Die oefeningen worden georganiseerd om de klimtechnieken up to date te houden. Zo'n team wordt ingezet tijdens onverwachte, spectaculaire incidenten en dan is het belangrijk dat ze kunnen oefenen op niet-alledaagse objecten", zegt Tina Boënne van Brandweer zone Kempen op Radio 2 in Antwerpen.