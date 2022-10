Britse centrale bank grijpt opnieuw in om markten te kalmeren en koopt staatsobligaties: "Risico voor financiële stabiliteit"

Eind september greep de centrale bank in op de obligatiemarkten nadat Britse staatsobligaties, ook wel gilts genoemd, hard in waarde daalden door zorgen over de begroting van het Verenigd Koninkrijk. Door die uitverkoop dreigden investeerders zoals pensioenfondsen in de problemen te komen.



Gisteren was er opnieuw een uitverkoop van Britse staatsleningen, wat volgens de centrale bank een bedreiging vormt voor de financiële stabiliteit van het land. De Britse tienjaarsrente steeg gisteren tot boven de 4,5 procent.

De aankopen van de aan inflatie gelinkte obligaties lopen in principe eind deze week (14 oktober) af. De Bank of England benadrukte vandaag de omvang van haar opkoopprogramma verder te kunnen aanpassen als de marktomstandigheden daarom vragen.