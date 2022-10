Bromfietser (17) in levensgevaar na aanrijding met tram in Deurne

Maandagavond is een bromfietser in botsing gekomen met een tram op het kruispunt van de Ten Eekhovelei en de De Gryspeerstraat in Deurne. De trambestuurder verklaarde dat hij uit de richting van het Sportpaleis kwam en in de richting van de De Gryspeerstraat reed. De bromfietser zou uit de Ten Eekhovelei gekomen zijn.

Het slachtoffer kwam na de botsing hard neer. Een MUG-team kwam ter plaatse. De bromfietser werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.