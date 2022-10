Brugge past preventiecampagne tegen diefstal aan: licht hoeft niet meer aan te blijven

Hoe de campagne er nu zal uitzien, is nog niet gekend. De diefstalpreventie-adviseur van de stad Brugge geeft wel al enkele tips om je huis te beschermen tegen diefstal.

"Doe je rolluiken omhoog als je overdag weg bent of vraag aan de buren om dat te doen als je een tijdje weg bent. Laat zeker geen post in de brievenbus zitten. Als je langer weg bent, kan je aan de buren ook voorstellen dat ze je oprit even gebruiken, dat is ook handig voor hen, want veel parkeerplaatsen zijn er niet in de stad. Wees ook discreet. We zien steeds meer afwezigheidsberichtjes voor pakjesbezorgers aan de deur. Dat is natuurlijk geen goed idee. Denk er ook aan om de deur met de sleutel te sluiten. Let ook op voor ramen op kipstand, dat blijft een zwak punt bij veel mensen."

De preventie-adviseur sluit af met een laatste belangrijke tip: "Professionele, rondtrekkende daders zijn vaak op zoek naar cash geld, daarom is het ook belangrijk om niet te veel cash geld in huis te bewaren."

Als je lang weg bent, kan je bij de politie van Brugge een gratis afwezigheidstoezicht vragen. Die houden voor jou dan een oogje in het zeil.