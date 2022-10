Burgerbeweging Borsbeek heeft voldoende handtekeningen voor volksraadpleging over mogelijke fusie met Antwerpen

Volgens burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) is er momenteel ook weinig informatie. "We zijn nog volop in overleg met de stad Antwerpen. Er ligt nog niets definitief vast wat bijvoorbeeld de bibliotheek, de huisvuilophaling, de kinderopvang of het containerpark betreft. In totaal liggen er maar liefst 1.250 punten op tafel. We houden geen informatie achter. Dat is trouwens onderzocht door de commissie die toeziet op de openbaarheid van bestuur. Wij steken niks in de mouwen." Van Berckelaer zegt dat een mogelijke fusie met kleinere buurtgemeenten is onderzocht maar dat hij daar weinig garanties kreeg dat Borsbeek voldoende haar eigenheid kon behouden.