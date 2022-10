Chemiebedrijf Lanxess wil uitstoot van lachgas fors terugdringen door bouw klimaatinstallatie in Antwerpse haven

Het Duitse chemieconcern Lanxess bouwt een tweede klimaatinstallatie in de Antwerpse haven. Die moet de uitstoot van lachgas verder fors terugdringen. De installatie moet vanaf volgend jaar operationeel zijn. Ze is ontworpen bij het bedrijf in Antwerpen. Een eerste klimaatinstallatie draait al twee jaar en reduceert stikstofoxide en lachgas.