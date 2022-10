"Als de plot van een film, maar dit is Hollywood niet": NASA heeft met DART-missie met succes een asteroïde van koers doen veranderen

Met de test wou NASA bekijken of het Dimorphos van baan zou kunnen veranderen (lees: dichter bij Didymos brengen). En dat is gelukt. Uit berekeningen blijkt zelfs dat de impact groter is dan vooraf voorspeld. "Voor de inslag van DART had Dimorphos 11 uur en 55 minuten nodig om rond Didymos te cirkelen. De inslag heeft de omlooptijd met 32 minuten verkort tot 11 uur en 23 minuten."