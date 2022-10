"Het was rondjes draaien vannacht in de Wetstraat": top federale regering nog altijd bijeen voor onderhandelingen over begroting

"Het was rondjes draaien vannacht", weet VRT NWS-Wetstraatjournalist Johny Vansevenant in "De ochtend" op Radio 1. "Ze zijn volop geld aan het zoeken, want ze willen toch de begroting verbeteren over een periode van twee jaar met 3,6 à 3,7 miljard euro en het zijn inkomsten die worden geschrapt. Die perequatie schrappen zou jaarlijks 150 miljoen euro opleveren, die hogere effectentaks 250 miljoen jaarlijks. Het fiscaal voordeel voor een tweede woning schrappen levert minder op: 6 miljoen in 2023. Dat lag dus allemaal moeilijk."



Vansevenant duidt dat voor de socialisten de perequatie (of welvaartsvastheid) van de ambtenarenpensioenen een "ideologisch paradepaardje" is. "Rechts heeft altijd geprobeerd om daaraan te zitten, want iedereen vindt dat de ambtenarenpensioenen hoog zijn. Het besef is er ook bij links - zeker bij de PS - als ze dit toestaan, dat die welvaartsvastheid voorgoed wordt geschrapt. (...) En er komen ooit andere tijden en dan gaan die pensioenen wegzakken, vinden zij."