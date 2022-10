Drie vicepremiers bevestigen formeel: "Overwinstbelasting voor energieproducenten is niet in strijd met Europese regels"

"Ik denk inderdaad dat het misschien wat voorbarig is om nu al over 3,2 miljard opbrengsten te spreken, in de wetenschap dat de energiebedrijven sowieso de overwinstbelasting zullen aanvechten", herhaalt Michel Maus vanavond nog eens in "Terzake". "Men wijkt af van de Europese norm. Er zijn voorwaarden aan gekoppeld en het spreekt voor zich dat de energiebedrijven dit zullen aanvechten." Maus vindt dat de regering een juridisch risico neemt. "Het gaat over zeer grote bedragen."