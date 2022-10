Ivan De Vadder: "De verkiezingsstrategieën van de partijen wegen op dit begrotingsakkoord en op deze regering"

"Dat heeft ertoe geleid dat geen hervormingen meer mogelijk zijn en dat dus ook geen nieuw beleid meer mogelijk is", zegt Ivan De Vadder in "De wereld vandaag", op Radio 1. "Je valt daardoor terug op die overwinstbelasting, die al zo lang was aangekondigd en nu voor een stukje concreet wordt, maar met minder inkomsten dan ons ooit was beloofd."

Het klopt: "Met zeven partijen is het een stuk moeilijker, zeker in een regering die ideologisch gaat van donkerblauw naar socialisten en ecologisten."

Wat vooral opvalt op sociale media is dat elke partij uitpakt met die maatregelen die ze zelf uit de brand heeft gesleept. "Staan die partijen dan niet achter de andere maatregelen in die begroting?", vraagt De Vadder zich af. "Omdat iedereen er zijn stukje wil uit halen, overstijg je het geheel niet. Ik verwacht van een regering minstens het idee dat je alle maatregelen verdedigt. Dat je het compromis verdedigt en van daaruit vertrekt. Net dat is bij deze begroting niet gelukt. Dat is wel jammer: het had méér kunnen zijn."