Deze Rubens won vorig jaar de Erfgoedchallenge en wordt nu gerestaureerd, stem vanaf nu voor 6 nieuwe projecten

Veel van ons erfgoed is in slechte staat en is dringend toe aan restauratie. Om het stuk per stuk aan te pakken én om het brede publiek erbij te betrekken is er de Erfgoedchallenge. Welk restauratieproject krijgt extra ondersteuning? Keuze uit zes erfgoedparels, verspreid over heel België. Stemmen kan hier tot eind november. We stellen de zes projecten verder in dit artikel voor.

Vorig jaar won de grafkapel van schilder Peter Paul Rubens in de Sint-Jacobskerk van Antwerpen. Het prachtige Rubensschilderij “Madonna met Kind, omringd door Heiligen” is intussen in Brussel aangekomen voor restauratie.

Bekijk hier hoe het zorgvuldig werd weggehaald: