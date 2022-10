Evelien uit Zele eindigt tweede in kookwedstrijd in Nice en krijgt felicitaties van prins Albert van Monaco

Souschef Evelien Fiers-Snoeck is blij met haar tweede plaats in de internationale kookwedstrijd, al ging ze eigenlijk voor de eerste plaats. “Ik ben zeker tevreden, maar vind het ook jammer dat ik het gouden plaatje heb gemist”, zegt ze. Acht teams van over de hele wereld streden in Nice voor de hoofdprijs. Evelien werd begeleid door Lode De Roover, haar chef in sterrenrestaurant Fleur de Lin in Zele.