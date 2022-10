Fietsersbond Mechelen telt 1.300 fietsers tijdens ochtendspits op oversteekplaatsen die gaan verdwijnen

AWV heeft volgens de Fietsersbond nog geen fietsers geteld. "Nee, we hebben overleg gehad en er zijn vooral auto's geteld. Uiteraard moet er met het autoverkeer rekening gehouden worden. Maar er is ook beloofd dat de barrière die de Vesten nu zijn om over te steken, minder groot ging worden, dat het oversteken vlotter zou gaan. En dan gebeurt dit."

De Fietsersbond benadrukt dat ze in het algemeen zeer enthousiast is over de plannen voor nieuwe fietsvoorzieningen op de Vesten. "Er komen heel veel brede fietspaden bij, in asfalt, er zullen minder lichten zijn, het rechterrijvak zal omgevormd worden tot een tweerichtingsfietspad... Dat is heel mooi. We gaan dus vooruit, maar een puntje van kritiek moet kunnen."