Antwerpen moet financieel meerjarenplan bijsturen door energiecrisis en stijgende inflatie: "Een half miljard euro meerkosten"

Als gevolg van de energiecrisis en de stijgende inflatie dreigde ook de begroting van de stad Antwerpen in het rood te geraken. Daarom heeft de stad haar financieel meerjarenplan bijgestuurd. "Het laatste jaar hebben we een half miljard euro aan meerkosten. Daar doe je niets extra mee. Ze komen er gewoon bij. We waren verplicht om onze begroting te herbekijken want we zouden in het rood komen te staan. Gelukkig krijgen we ze met deze maatregelen rechtgetrokken en zullen we zelfs onvoorziene kosten in de toekomst kunnen opvangen", aldus schepen voor Financiën Koen Kennis (N-VA).