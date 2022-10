Genk wil everzwijnen bestrijden met kooivallen en door meer grond ter beschikking te stellen van jagers

De everzwijnen komen dicht bij de huizen, er liggen nu massaal veel eikels, ze vinden ook beschutting in de kleine natuur en er is geen bestrijding dicht bij de huizen. Daarom is het voor Genk een prioriteiten om de everzwijnen weg te krijgen uit de woonwijken. De stad wil meewerken aan een proefproject om in de bewoonde wijken te jagen met pijl-en-boog.