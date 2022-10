Glenn Verbugghe krijgt ereteken nadat hij vrouw van de sporen redde: “Toen de trein voorbij was dacht ik oef”

“Ik was op weg naar de school toen ik op de overweg in de Steenbruggestraat in Loppem iemand op de sporen zag liggen”, steekt Glenn Verbrugghe van wal. De man is werkzaam als buschauffeur bij Keolis in Jabbeke. “De vrouw, een bejaarde kloosterlinge, was ten val gekomen onder haar fiets. Ik ben haar onmiddellijk gaan weghalen terwijl de slagbomen al naar beneden kwamen.” Nog geen halve minuut later passeerde een trein in volle vaart. Verbrugghe redde de vrouw met zekerheid van een gewisse dood. “Ik dacht er alleen maar aan dat het snel moest gebeuren want dat het anders niet goed zou komen. Pure adrenaline en niet nadenken dus."

“Toen de trein voorbij was dacht ik oef. Je begint maar te beseffen wat je gedaan hebt als alles voorbij is. De vrouw kon niet reageren omdat ze totaal in shock was. Enkele mensen boden nadien nog hulp. Ik was tevreden dat de kinderen nog niet op de bus zaten want dat zou voor hen te confronterend zijn geweest”, herinnert Verbrugghe zich.