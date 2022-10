Gullegem verwerkt "Coming World Remember Me"-beeldjes die in containerpark waren gedumpt tot nieuw kunstwerk

Het was in 2019 dat enkele alerte parkwachters van het containerpark in Gullegem zagen dat iemand 24 CWRM-beeldjes had gedumpt in een container. De beeldjes maakten deel uit van het landschapskunstwerk "Coming World Remember Me" van Koen Vanmechelen. Dat kunstwerk werd begin 2018 gebouwd op het provinciedomein de Palingbeek in Ieper en bestond uit 600.000 zelfgemaakte, unieke, maar identieke beeldjes.

De beeldjes stonden voor alle slachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België om het leven gekomen zijn. Eind 2018 konden liefhebbers een beeldje komen halen. Dat zorgde voor een stormloop. Heel wat mensen wilden zo'n beeldje bij hen thuis. De beeldjes mochten niet verkocht worden en het was de bedoeling dat mensen ze een mooi plekje zouden geven. Het beeld van de gedumpte beeldjes op het containerpark in Gullegem lokte veel verontwaardiging uit.