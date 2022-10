Helft van Limburgse gemeenten beslist om straatverlichting 's nachts te doven om energie te besparen 

In de clusters van Sint-Truiden en Hasselt is er geen akkoord. Maar dat wil niet zeggen dat elke gemeente in die cluster tegen het doven van de straatverlichting is. "De energiecrisis treft ons ook. Onze energiefactuur zou vier keer hoger worden, en we willen besparen", zegt Tom Thijsen (CD&V), burgemeester van Kortessem. "Door het gebrek aan collegialiteit van Wellen, Sint-Truiden en Heers moeten de lampen hier ook blijven branden."