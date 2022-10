Herzele gaat bij hevige regenval en overstromingsgevaar verplaatsbare plastiek dammen plaatsen

"We zochten echt naar een oplossing op korte termijn", verduidelijkt schepen, Rogiers. "We zijn de vorige jaren enkele keren verrast. Met het veranderende klimaat voorspellen ze dat we daar in de toekomst nog meer last van zullen hebben." Dus zocht Herzele oplossingen. "De oplossingen liggen vooral op lange termijn. Er zijn verschillende actoren bij betrokken, we hebben verschillende vergunningen nodig, dus dat is allemaal voor de lange termijn", legt Rogiers uit. "Maar wij wilden een oplossing op korte termijn." En die komt er voor de gemeente dus hopelijk met de plastieken dammen. Herzele investeert er 40.000 euro in, om snel een dam van 200 meter te kunnen bouwen.