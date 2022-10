Actrice Angela Lansbury (96) is overleden, bekend van "Murder, she wrote" en stem van Mrs. Potts in "Beauty and the beast"

Lansbury is ook een stemactrice. In 1991 spreekt ze de stem in van Mrs. Potts (mevrouw Tuit) in de Disneyfilm “Beauty and the Beast” (“Belle en het Beest”). Daarin zingt ze ook het themalied “Tale as old as time” (“Tijdenlang verhaald”, zie video onder), hoewel een andere acteur dit aanvankelijk zou doen omdat Lansbury het niet gewoon is een traag nummer te zingen. De filmmakers dringen aan en in één opname blikt ze het lied in. In 1997 is ze nog een keer te horen in een animatiefilm, meer bepaald in “Anastasia”.