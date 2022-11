Van de comfortzone tot de pijnzone: ontdek met onze gezondheidsthermometer wanneer het echt té koud is in huis

Komende nacht kan het in verschillende delen van België vriezen, voor velen het signaal om de verwarming aan of hoger te zetten. Temperatuur heeft een grote invloed op lichaam en geest. Een beetje koude is prima, maar langdurige koude is slecht voor je gezondheid. De grote vraag is dan: hoe koud is té koud? Ontdek het antwoord met onze interactieve gezondheidsthermometer.