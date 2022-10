Effect van sancties op Rusland voorlopig minder groot dan gedacht, Internationaal Monetair Fonds stelt voorspellingen bij 

De econoom wijst er verder op dat de waardedaling van de dollar minder sterk is dan eerder voorzien. Ook is de Russische centrale bank er met maatregelen in geslaagd om de economische pijn voor de bevolking nog enigszins te verzachten. Voor de economie van Oekraïne raamt het IMF nog altijd een krimp van 35 procent in dit jaar. Maar omdat de verwoestende oorlog nog steeds bezig is, is het maken van een goede inschatting erg lastig. Daarom heeft het IMF voor volgend jaar geen prognose voor Oekraïne in zijn vooruitzichten opgenomen.